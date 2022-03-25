Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler

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Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

AA - Kemal Erdoğmuş - Güncel
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Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

ŞARKIŞLA, SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Serkan Köroğlu'nun (37) kullandığı 58 AAH 475 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolu Kömürkaya köyü kavşağında, Adem Şahin idaresindeki 38 RD 583 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile 58 AAH 475 plakalı otomobilde bulunan Zennure Köroğlu (58) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel

Şarkışla, Kayseri, Köroğlu, Sivas, Güncel, Haberler

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