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Sivas'ta Bulvar Üzerinde Kaza: 2'si Çocuk 4 Yaralı

Sivas'ta Bulvar Üzerinde Kaza: 2'si Çocuk 4 Yaralı
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SİVAS'ta bulvar üzerinde aynı yönde ilerleyen iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

SİVAS'ta bulvar üzerinde aynı yönde ilerleyen iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yenişehir Mahallesi'nden Cumhuriyet Üniversitesi istikametine seyir halinde olan Şakir Keskin (52) yönetimindeki 58 TP 841 plakalı otomobile, arkasından gelen Ata Ateş yönetimindeki 58 BE 877 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje çıkan Keskin yönetimindeki otomobilin sol ön tekeri de koptu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı her iki otomobil sürücüsü yara almadan atlatırken, Şakir Keskin yönetimindeki otomobilde bulunan Meryem Keskin, Gülsüm Yılmaz ile küçük yaştaki Seher Keskin ve İpek Yılmaz hafif yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, polis soruşturma başlattı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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