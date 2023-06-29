Sivas'ta İki Otomobil Çarpıştı: 3'ü Çocuk 5 Kişi Yaralandı
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Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında, E.B. idaresindeki bir otomobil ile F.K'nin kullandığı başka bir otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler yara almadı ancak araçlardaki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Sivas'ta, iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
E.B. idaresindeki 34 VF 0263 plakalı otomobil, Gültepe Mahallesi Toptancılar Kavşağı'nda F.K'nin kullandığı 58 ACS 513 plakalı otomobille çarpıştı.
Sürücülerin yara almadığı kazada araçlardaki N.B. (35), F.B. (15), M.B.K. (13), Ö.K. (33) ve F.A.K. (4) yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel