Sivas'ta İki Otomobil Çarpıştı: 3'ü Çocuk 5 Kişi Yaralandı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında, E.B. idaresindeki bir otomobil ile F.K'nin kullandığı başka bir otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler yara almadı ancak araçlardaki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.