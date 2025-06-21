Sivas'ta kaza: 4 kişi yaralandı

Sivas'ta kaza: 4 kişi yaralandı
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SİVAS'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

SİVAS'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Şehit Ömer Halis Caddesi Cemil Cahit Toydemir Kışlası önünde meydana geldi. Mustafa Aydın idaresindeki 58 AAH 075 plakalı otomobil ile Niyazi Yiğit'in kullandığı 42 APT 831 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 2 sürücü ile 42 APT 831 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Harun Yiğit isimli çocuk ve Belgüzar Yiğit yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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