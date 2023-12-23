Sivas'ta İki Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı
Sivas'ta bulunan iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin yarım saat süren çalışması ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
SİVAS'ta iki katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin yarım saat süren çalışması ile kontrol altına alındı.
İnönü Mahallesi Abdulvahabi Gazi Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı binanın çatısında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Binadakiler yangını fark edince hemen dışarı çıktı. Alevler, kısa sürede büyüdü. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yarım saat süren çalışması ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, binada yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı öğrenildi.