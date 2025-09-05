Sivas'ta İki Kardeşi Bıçaklayarak Öldüren Sanığın Yargılanmasına Başlandı

Sivas'ta iki kardeşi evlerinde bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Sivas 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Elazığ 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan ve rahatsızlığı sebebiyle Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören Hüseyin S. (34) katılmadı. Öldürülen Melisa (16) ve Umutcan Şimşek'in (22) annesi Ayşegül Şimşek ile yakınları, avukatlar ve tanıklar, mahkeme salonunda hazır bulundu.

Duruşmaya üzerinde çocuklarının fotoğraf baskısı olan tişörtle katılan anne Ayşegül Şimşek, ifadesinde, sanık hakkında idam talebinde bulunarak, "Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. O gün ben kızımla birkaç defa telefonda görüştüm. En son görüştüğümüzde, köyde olduğumdan biraz daha gecikeceğimizi söyleyerek, 'Siz yemeğinizi yiyin, yatın.' dedim. Daha sonra eve geldiğimizde karakolda anlattığım manzarayla karşılaştık." dedi.

Şimşek, sanığın kendisiyle bir sosyal medya platformu üzerinden görüştüğü şeklindeki beyanlarının doğru olmadığını, sanıkla hiçbir zaman görüşmediğini ve temasının olmadığını belirtti.

Öldürülen kardeşlerin anneannesi Aniş Yücekaya ise "Kendileriyle aynı evde yaşardım. Bana destek verirlerdi. Olaydan dolayı çok zarar gördüm. Sanıktan şikayetçiyim, gerekli cezayı almasını talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Olayın gerçekleştiği binanın sakinlerinden Hatice Görgün de "10'uncu katta oturuyordum. Olay tarihinde saat 21.35 sıralarında bağırtılar gelmeye başladı fakat bu sesin nereden geldiğini ve kime ait olduğunu anlayamadım. Seslerden duyabildiğim kadarıyla bir kız sürekli 'Yapma.' diye bağırıyordu. Daha sonra kapı yumruklama sesleri geldi. Sesler saat 22.00'ye kadar devam etti. Sonradan olayı öğrendim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından görevlendirilen bir avukat da davaya katılma talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 1 Ekim'e erteledi.

Anne Ayşegül Şimşek, adliye çıkışında gazetecilere, "Adalete güveniyoruz, gerekenin yapılmasını istiyoruz. Kim varsa arkasındakileri de bulsunlar. Arkasında kim var bilmiyorum ama o adamın tek başına olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

Olay

Sivas'ta 6 Mayıs'ta Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanın 12. katındaki dairelerine gelen anne Ayşegül Şimşek, çocukları Umutcan ve Melisa Şimşek'i kanlar içerisinde bulmuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, elleri plastik kelepçeyle arkadan bağlanmış iki kardeşin boğazlarına aldıkları bıçak darbesiyle hayatlarını kaybettiği belirlenmişti.

Ailenin, baba Uğur Şimşek hakkında Temmuz 2020'de kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenilmişti.

Farklı noktalardaki yaklaşık 25 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri, zanlının Hüseyin S. olduğunu, şüphelinin cinayette kullandığı bıçak ve pala ile maske ve diğer ekipmanları farklı noktalardaki çöp konteynerlerine attığını tespit etmişti.

Şüphelinin Ankara'ya kaçtığını belirleyen ekipler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli şekilde şüpheliyi yakalayarak Sivas'a getirmişti.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.