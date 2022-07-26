Sivas'ta iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler

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Sivas'ta iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Sivas'ta iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Sivas'ta iki aracın çarpışması sonucu Gemerek Ziraat Odası Başkanı Ferman Çilkaya ve 2 kişi yaralandı.

AA - Halife Yalçınkaya - Güncel
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Sivas'ta iki aracın çarpışması sonucu Gemerek Ziraat Odası Başkanı Ferman Çilkaya ve 2 kişi yaralandı.

Mustafa Kartepe yönetimindeki 42 AHU 379 plaka hafif ticari araç, Sivas- Kayseri kara yolu Gemerek ilçesi kavşağında, Ferman Çilkaya idaresindeki 58 RC 243 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Ahat Özbek yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gemerek Ziraat Odası Başkanı Çilkaya, ilk müdahalenin ardından Sivas Devlet Hastanesine sevk edildi.

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

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