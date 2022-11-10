Sivas'ta iki araç arasında sıkışan kişi öldü Güncel Haberler Sivas'ta hafif ticari araç ile park halindeki otomobil arasına sıkışan kişi hayatını kaybetti. Sivas'ta hafif ticari araç ile park halindeki otomobil arasına sıkışan kişi hayatını kaybetti. Mevlana Mahallesi 1. Sokak'ta iki aracın arasına sıkışan kişiyi görenler, durumu sağlık ve emniyet ekiplerine haber verdi. Ekipler, 38 AFN 287 plakalı hafif ticari araç ile park halindeki 38 AET 119 plakalı otomobil arasına sıkışmış olan A.C.G'nin (24) hayatını kaybettiğini belirledi. A.C.G'nin hareket eden hafif ticari aracın şoför koltuğuna binmeye çalıştığı sırada park halindeki otomobil ile hafif ticari araç arasına sıkışması sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Bölgeye gelen A.C.G'nin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. A.C.G'nin cenazesi, incelemenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Tragger Sivas Güncel Haberler

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