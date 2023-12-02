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Sivas'ta hükümlü yakalandı ve cezaevine teslim edildi

2 Aralık 2023 16:17 Son Güncelleme: 16:18 Abone Ol

Sivas'ta uyuşturucu ticareti yapma suçundan hüküm giyen E.A, 10 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla ilgili olarak yakalandı ve cezaevine teslim edildi.