Sivas'ta hükümlü yakalandı ve cezaevine teslim edildi
Sivas'ta uyuşturucu ticareti yapma suçundan hüküm giyen E.A, 10 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla ilgili olarak yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Sivas'ta 10 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapma suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 6 ay 7 gün hapis cezası bulunan E.A'yı (22) bir adrese düzenlenen operasyonda yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.