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Sivas'ta Hortum Çatıları Uçurdu

Sivas'ta Hortum Çatıları Uçurdu

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Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen hortum çatıları uçurdu, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ta hortum çatıları uçurdu... O anlar kamerada

Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen hortum çatıları uçurdu, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen hortum çatıları uçurdu, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ın Zara ilçesinde öğle saatlerinde biranda ortaya çıkan hortum hayatı olumsuz etkiledi. Hortum Kızılırmak kenarında bulunan bazı evlerin çatılarını uçurdu. Çatıların uçma anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kimsenin yaralanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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