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Sivas'ta hız ihlal tespit sistemleri faal hale getirildi

AA - Serhat Zafer - Güncel
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Sivas'ta hız ihlal tespit sistemleri faal hale getirildi

Sivas'ta bazı güzergahlarda hız ihlal tespit sistemlerinin aktif hale getirildiği bildirildi.

Sivas'ta bazı güzergahlarda hız ihlal tespit sistemlerinin aktif hale getirildiği bildirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğünce, şehirlerarası kara yollarında kazaların yoğunlukla meydana geldiği güzergahlarda mevcut Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi kullanılarak hızdan kaynaklı meydana gelen trafik kazalarını önlemek ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla, Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri'nin kullanıldığı anımsatıldı.

Bu kapsamda Sivas'ta, D-100 kara yolu Tokat-Sivas- Erzincan illeri güzergahında Reşadiye-Suşehri-Refahiye ilçeleri arasında kalan devlet karayollarında, D-200 kara yolu için ise Yozgat-Sivas-Erzincan illeri güzergahında Akdağmadeni-Yıldızeli-Sivas Merkez-Hafik-Zara-İmranlı ve Refahiye ilçelerini kapsayacak şekilde, faal hale geldiği aktarılan açıklamada, "Koridorlar çift yönlü olarak faaliyet göstermektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin sağlanmasının önceliğimiz olduğunu hatırlatır, sürücülerimizin yasal hız sınırları başta olmak üzere tüm trafik kurallarına uymaları hususu kamuoyuna saygıyla sunulur." ifadelerine yer verildi.

AA / Serhat Zafer - Güncel

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