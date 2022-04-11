Sivas'ta heyelan nedeniyle köy yolunda ulaşım sağlanamıyor - Haberler

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Sivas'ta heyelan nedeniyle köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

AA - Serhat Zafer - Güncel
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Sivas'ta heyelan nedeniyle köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta meydana gelen heyelan nedeniyle iki köy arasında ulaşımı sağlayan yol trafiğe kapandı.

SİVAS (AA) - Sivas'ta meydana gelen heyelan nedeniyle iki köy arasında ulaşımı sağlayan yol trafiğe kapandı.

İl merkezine 65 kilometre uzaklıktaki Asarcık ve Kurtlapa köyleri arasındaki yolda heyelan meydana geldi.

Yamaçlardaki karların erimesi nedeniyle oluşan heyelan, iki köy arasında ulaşımı sağlayan stabilize yolu ortadan ikiye böldü.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda iş makinesi bölgede toprak dolgu çalışması başlattı.

Köylere ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.

AA / Serhat Zafer - Güncel

Kurtlapa, Sivas, Güncel, Haberler

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