Sivas'ta Hemzemin Geçitte Kaza: 8 Yaralı
Güncel Haberler
Sivas'ın Kangal ilçesinde hemzemin geçitte kamyon ile hat bakım makinesinin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sivas'ın Kangal ilçesinde hemzemin geçitte kamyon ile hat bakım makinesinin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çetinkaya köyünde A.Ö. (69) yönetimindeki 06 BC 0292 plakalı kamyon, Dabanözü mevkisindeki hemzemin geçitte TCDD'ye ait hat bakım makinesi ile çarpıştı.
Kazada yaralanan A.Ö. ile hat bakım makinesinde bulunan 7 kişi, ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel