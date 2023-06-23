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Sivas'ta Hemzemin Geçitte Kaza: 8 Yaralı

Sivas'ta Hemzemin Geçitte Kaza: 8 Yaralı

Güncel Haberler

Sivas'ın Kangal ilçesinde hemzemin geçitte kamyon ile hat bakım makinesinin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde hemzemin geçitte kamyon ile hat bakım makinesinin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çetinkaya köyünde A.Ö. (69) yönetimindeki 06 BC 0292 plakalı kamyon, Dabanözü mevkisindeki hemzemin geçitte TCDD'ye ait hat bakım makinesi ile çarpıştı.

Kazada yaralanan A.Ö. ile hat bakım makinesinde bulunan 7 kişi, ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

Kangal Sivas Güncel Haberler

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