Sivas'ta Hemzemin Geçitte Kaza: 8 Yaralı

SİVAS'ta, demir yolunda ilerleyen hat bakım makinesinin hemzemin geçitte kamyonla çarpıştığı kazada, 8 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Kangal ilçesi Çetinkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Dabanözü mevkisindeki hemzemin geçitte, A.Ö. (69) yönetimindeki 06 BC 0292 plakalı kamyon ile TCDD'ye ait hat bakım makinesi çarpıştı. Kazayı görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kamyon şoförü ile hat bakım makinesindeki 7 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla, Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.