Sivas'ta Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Kutlandı

Sivas'ta, Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla mevlit programı gerçekleştirildi.

Sivas Mevlana Tasavvuf Kültürü ve Sema Derneği, tarihi Ulu Cami'de mevlit okuttu.

Sivas Mevlana Tasavvuf Kültürü ve Sema Derneği Başkanı Celalettin Susamış, Hazreti Mevlana'yı her yıl vuslat yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle andıklarını belirtti.

Hazreti Mevlana'nın örnek bir şahsiyet olduğunu vurgulayan Susamış, "Hazreti Mevlana, yaşantısı, ahlakı ve Allah'a olan aşkı ile günümüze kadar İslam aleminin yolunu aydınlatmıştır. Hazreti Mevlana'yı mevlit programı ve dualarla andık. Programa katılan hemşerilerimize şükranlarımızı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Susamış, 15 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenleyecekleri "Şeb-i Arus 751. Hazreti Mevlana'yı Anma Programı"na vatandaşları davet etti.