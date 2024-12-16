Üye Girişi
Haberler
İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı
İsrail, Suriye'yi vurdu! Saldırının şiddetiyle deprem oldu
2025 yılı için geçerli olacak asgari ücrete ilişkin en güçlü senaryolar ortaya çıktı
İşte asgari ücret için en güçlü senaryolar
Market poşetlerine okkalı zam
Market poşetlerine okkalı zam! İşte konuşulan rakam
Arınç'tan çok konuşulacak Suriye yorumu: En karlı İsrail çıktı
"En karlı İsrail çıktı" deyip Erdoğan'a sürpriz bir öneride bulundu

Sivas'ta Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Etkinliği Düzenlendi

Sivas'ta Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta Hazreti Mevlana'nın 751. vuslat yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte sema gösterisi, mesnevi okumaları ve dini müzik dinletileri gerçekleştirildi. Sivas Belediye Başkanı, Mevlana'nın önemli mesajlarına vurgu yaptı.

Sivas'ta, Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesinin destekleriyle Sivas Mevlana Tasavvuf Kültürü ve Sema Derneği tarafından gerçekleştirilen program Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Programda konuşan dernek başkanı Celalettin Susamış, Hazreti Mevlana'yı vuslatının 751. yıl dönümünde anlamaya ve anmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Sivas Belediye Başkanı Adem uzun ise Hazreti Mevlana'nın "ne olursan ol gel" mesajının önemine dikkati çekti.

Hazreti Mevlana'nın bırakmış olduğu en önemli değerlerden birisinin de sema olduğunu aktaran Uzun, "Dolayısıyla baktığımız zaman gerçekten bizim geçmiş dönemde oluşturmuş olduğumuz o yüce medeniyetin ne kadar ince nüanslara sahip olduğunu görebiliyoruz. Hazreti Mevlana'yı saygıyla ve rahmetle anıyorum." dedi.

Programda Kuran-ı Kerim tilaveti okundu, mesnevi okumaları, ney ve ilahi dinletileri ile sema gösterisi sunuldu.

Programı Sivas Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Baker, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca ve vatandaşlar izledi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
img

Tehditler savuran tribün liderine yaptığına bakın
img

İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
img

Altın fiyatları her an fırlayabilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
Belediyedeki vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
Suriye'nin para birimi değişiyor
Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
Ettiği küfürleri görmeniz lazım
Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyunca ikinci yarıya çıkamadı
Fırtına somon kafesini parçalayınca vatandaşlar dereye akın etti
Fırtına sonrası haberi duyan dereye koştu

Son Dakika Haberleri

Hasan Biltekin kimdir? Hasan Biltekin kaç yaşında, nereli? Market poşetlerine zam geldi mi, ne kadar olacak? Market poşetleri neden ücretli? Sansar Salvo kimdir, gerçek adı ne? Rapçi Salvo kaç yaşında ve nereli? Sansar Salvo tutuklandı mı, neden tutuklandı? Rapçi Salvo'nun suçu ne? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 31 Aralık'ta kamu kurumları çalışıyor mu? Hadise ile Sinan Akçıl neden ayrıldı? Hadise eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında ne dedi? 1 Ocak'ta marketler açık mı? 31 aralık yarım gün mü? Asgari ücret 2025 ne zaman açıklanacak? Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? Nazar belirtileri nelerdir? Nazar nasıl anlaşılır?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.