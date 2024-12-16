Sivas'ta Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Etkinliği Düzenlendi

Sivas'ta, Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesinin destekleriyle Sivas Mevlana Tasavvuf Kültürü ve Sema Derneği tarafından gerçekleştirilen program Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Programda konuşan dernek başkanı Celalettin Susamış, Hazreti Mevlana'yı vuslatının 751. yıl dönümünde anlamaya ve anmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Sivas Belediye Başkanı Adem uzun ise Hazreti Mevlana'nın "ne olursan ol gel" mesajının önemine dikkati çekti.

Hazreti Mevlana'nın bırakmış olduğu en önemli değerlerden birisinin de sema olduğunu aktaran Uzun, "Dolayısıyla baktığımız zaman gerçekten bizim geçmiş dönemde oluşturmuş olduğumuz o yüce medeniyetin ne kadar ince nüanslara sahip olduğunu görebiliyoruz. Hazreti Mevlana'yı saygıyla ve rahmetle anıyorum." dedi.

Programda Kuran-ı Kerim tilaveti okundu, mesnevi okumaları, ney ve ilahi dinletileri ile sema gösterisi sunuldu.

Programı Sivas Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Baker, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca ve vatandaşlar izledi.