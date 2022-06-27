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Sivas'ta Haziran sonunda kış soğukları yaşandı

İhlas Haber Ajansı - Volkan Kaplan - Güncel
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Sivas'ta Haziran sonunda kış soğukları yaşandı Sivas'ta yaz mevsimiyle rafa kaldırılan palto ve montlar hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle tekrar çıkartıldı Sivas'ta yaz mevsimiyle rafa kaldırılan palto ve montlar hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına...

Sivas'ta Haziran sonunda kış soğukları yaşandı

Sivas'ta yaz mevsimiyle rafa kaldırılan palto ve montlar hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle tekrar çıkartıldı

SİVAS - Sivas'ta yaz mevsimiyle rafa kaldırılan palto ve montlar hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle tekrar çıkartıldı.

Sivas'ta Haziran sonunda yaşanan düşük sıcaklık adeta kış mevsimini aratmıyor. Hava sıcaklığının 8 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde vatandaşlar kışlık kıyafetlerini tekrardan çıkardı. Şehrin en işlek caddeleri sabah saatlerinde soğuk nedeniyle boş kaldı. Dışarı çıkanlar ise giydikleri kalın kıyafetlerle dikkat çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Sivas'ta son 90 yılda 27 Haziran tarihlerinde ölçülen en düşük sıcaklık 5.7 derece olmuştu. Bugün ölçülen 8 derecelik hava sıcaklığı ise son 50 yılın rekoru oldu.

"Soğuğu hissedince şok olduk"

Kocaeli'nden gezmek için Sivas'a gelen Asuman Korkmazyürek, yazın ortasında üşüdüklerini belirterek, "Çok sıcak ve nemli bir havanın ardından bu kadar soğuğu görünce şok olduk. Üşüdüğümüz için kalın montlarla geziyoruz. Orta Anadolu'nun ne kadar serin olabileceğini bildiğim için tedbirimizi alarak montlarımızı giyindik, gerçekten üşüyoruz" dedi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Güncel

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