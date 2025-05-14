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Sivas'ta Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı Yapıldı

Sivas'ta Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı Yapıldı
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Sivas'ta gerçekleştirilen Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında sahipsiz hayvanların toplanması, rehabilitasyonu ve barındırılması gibi konular ele alındı. Vali Yılmaz Şimşek, hayvan haklarının önemli bir toplumsal sorun olduğunu vurguladı.

Sivas'ta Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında yapılan toplantıda, sahipsiz hayvanların toplanması, rehabilitasyonu, barındırılması ve sahiplendirilmesine yönelik çalışmaların yanı sıra hayvan bakımevlerinin mevcut durumu, mevzuata uygunluğu, yerel yönetimlerin yükümlülükleri, insan, hayvan, çevre sağlığına ilişkin alınması gereken önlemler ile ilin mevcut kapasitesi ve ihtiyaçları ele alındı.

Şimşek, toplantıda yaptığı konuşmada, hayvan haklarının yalnızca bir çevre meselesi olmadığını, aynı zamanda insani, ahlaki ve toplumsal bir görev olduğunu belirtti.

Bu doğrultuda yapılacak her çalışmanın toplumun medeniyet seviyesinin de bir göstergesi olduğunu vurgulayan Şimşek, "Bu nedenle münferit uygulamalardan ziyade devletimizin kanun ve yönetmeliklerle belirlediği çerçevede hareket etmek büyük önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Sahipsiz hayvanların neden olduğu yaralanma veya ölüm olaylarında gecikmeksizin gerekli araştırmaların başlatılacağını, yasal ve idari işlemlerin eksiksiz yerine getirileceğini aktaran Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatları doğrultusunda sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik hızlı adımlar atıldığını belirtti.

Şimşek, Kangal Üretim Çiftliği'nin Geçici Hayvan Barınağına dönüştürüldüğünü, gerekli personel görevlendirmelerinin yapıldığını ve mama üretim sistemi ile örnek bir barınak haline gelindiğini ifade ederek, Sivas Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Birliği'nin kurulum sürecinin tamamlandığını, İller İdaresi Genel Müdürlüğü ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onaylarının ardından birliğin ilk toplantısının gerçekleştirileceğini duyurdu.

Toplantıya, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katılırken, kaymakamlar ve belediye başkanları ise video konferans sistemi üzerinden katılım sağladı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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