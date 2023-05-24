Sivas'ta havalandırma boşluğuna sıkışan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Güncel Haberler
Sivas'ta bir apartmanın havalandırma boşluğunda sıkışan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğal ortamına bırakıldı.
Sivas'ta bir apartmanın havalandırma boşluğunda sıkışan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğal ortamına bırakıldı.
Fatih Mahallesi Şehit Ahmet Bayır Sokak'ta bir apartman dairesinin havalandırma boşluğuna kuş sıkıştığını fark eden ev sahipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Banyo kısmındaki havalandırma boşluğunun penceresini çıkartan itfaiye ekipleri, daha sonra kuşu sıkıştığı yerden kurtararak doğal ortamına salıverdi.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel