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Sivas'ta havalandırma boşluğuna sıkışan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Sivas'ta havalandırma boşluğuna sıkışan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Güncel Haberler

Sivas'ta bir apartmanın havalandırma boşluğunda sıkışan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğal ortamına bırakıldı.

Sivas'ta bir apartmanın havalandırma boşluğunda sıkışan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğal ortamına bırakıldı.

Fatih Mahallesi Şehit Ahmet Bayır Sokak'ta bir apartman dairesinin havalandırma boşluğuna kuş sıkıştığını fark eden ev sahipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Banyo kısmındaki havalandırma boşluğunun penceresini çıkartan itfaiye ekipleri, daha sonra kuşu sıkıştığı yerden kurtararak doğal ortamına salıverdi.

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Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel

İtfaiye Fatih Sivas Güncel Haberler

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