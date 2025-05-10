Sivas'ta Havaalanı Servis Minibüsünde Yangın

SİVAS'ta, havaalanına personel taşıyan servis minibüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 07.00 sıralarında Nuri Demirağ Havalimanı yolunda meydana geldi. Havaalanına personel taşıyan Ç.U. (34) yönetimindeki 58 S 0275 plakalı servis minibüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Minibüsteki alevlerin büyümesiyle servis şoförü minibüsü yolun kenarına çekerek personeli indirdi. Jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sivas Belediye itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışma ile yangını söndürdü. Yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale geldi. Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Uğur YİĞİT/ SİVAS,