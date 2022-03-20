Sivas'ta hava sıcaklığı düştü, kent adeta buz tuttu - Haberler

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Sivas'ta hava sıcaklığı düştü, kent adeta buz tuttu

İhlas Haber Ajansı - Oğuzhan Sarzep - Güncel
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Sivas'ta hava sıcaklığı düştü, kent adeta buz tuttu Sivas'ta hissedilir hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü, kent adeta buz tuttu Sivas'ta hissedilir hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü, hayat adeta buz tuttu.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta hava sıcaklığı düştü, kent adeta buz tuttu

Sivas'ta hissedilir hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü, kent adeta buz tuttu

SİVAS - Sivas'ta hissedilir hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü, hayat adeta buz tuttu.

Sivas'ta son 90 yılın en soğuk Mart ayı yaşanıyor. Üst üste soğuk rakorları kırılan Sivas'ta bugün termometreler -15 dereceyi gösterdi. Hissedilir hava sıcaklığı ise sıfırın altında 20 derece oldu. Meteoroloji genel müdürlüğü verilerine göre Sivas'ın en düşük sıcaklığı Suşehri ilçesi Geminbeli geçidinde -15,6 derece ölçüldü. Yer yer davam eden kar yağışı ile birlikte yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1.5 metrenin üzerine çıktı. Hayat adeta donarken çatılarda ve kayalıklarda metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu. Karayolları ekipleri tuzlama ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Sivas'ın en büyük gölü olan Tödürge Gölünde suyla birleştiği noktalarda buz kütleleri oluşan sazlıklarda, kuvvetli rüzgarla birlikte ortaya görülmeye değer manzaralar çıktı.

Sivas'ta hava sıcaklığı düştü, kent adeta buz tuttu

Sivas'ta hava sıcaklığı düştü, kent adeta buz tuttu

Sivas'ta hava sıcaklığı düştü, kent adeta buz tuttu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Güncel

Sivas, Mart, kar, Güncel, Haberler

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