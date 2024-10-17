Sivas'ta Hava Sıcaklığı 7 Derece Düştü, Yüksek Kesimlerde Kar Yağdı
Sivas'ta ani hava sıcaklığı düşüşüyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 5 santimetreyi bulurken, hava sıcaklıklarının sıfırın altına inmesi bekleniyor.
SİVAS'ta hava sıcaklığının 7 derece birden düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar görüldü.
Sivas'ta uzun süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları ani düşüş gösterdi. Gün içerisinde en düşük sıcaklık 4, en yüksek ise 11 derece olarak ölçüldü. Meteorolojinin soğuk hava ve kar uyarısı yaptığı Sivas'ta akşam saatlerinde kar görüldü. Yıldızeli ilçesinin yüksek kesimleri yağışla birlikte beyaz örtüye büründü. Kar kalınlığı bazı noktalarda 5 santimetreyi buldu. Sürücüler kar yağışı olan bölgelerde araçlarıyla dikkatli şekilde seyretti. Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde sıfırın altına inmesi bekleniyor.