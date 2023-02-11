SİVAS'TA HAVA EKSİ 17'YE DÜŞTÜ; KIZILIRMAK NEHRİ BUZ TUTTU

SİVAS'ta kar yağışı sonrası hava sıcaklığının eksi 17'ye kadar düşmesi sonucu Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın kent merkezinden geçen kısımlarının yüzeyi buzla kaplandı.

Sivas'ta hafta başında etkili olan kar yağışı yerini soğuk hava dalgasına bıraktı. Kar yağışının ardından kentte hava sıcaklığı bu sabah sıfırın altında 17 derece olarak ölçüldü. Bir kaç gündün üst üste devam eden aşırı soğuklar 1355 kilometrelik mesafesi ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ı da etkiledi. Yağış nedeni ile Kızılırmak'ın Sivas kent merkezinden geçen bölümlerinde yüzeyin buzla kaplandığı görüldü. Kent genelinde 12 yerleşim yerinin yolu da ulaşıma kapalı bulunurken, İl Özel İdare ekipleri bu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)