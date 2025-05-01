Sivas'ta Hasta Buzağı Trafikte Veterinere Götürüldü
Sivas'ta hasta bir buzağının otomobilin arka koltuğunda taşıdığı anlar, sürücüler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Buzağının veterinere götürüldüğü ve bir kişinin başını okşadığı görüntüler dikkat çekti.
SİVAS'ta hasta buzağının otomobilin arka koltuğunda veterinere götürüldüğü anlar trafikte cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kent merkezinde trafikte seyir halindeki bir otomobilin arka kısmında taşınan buzağıyı görenler, o anları, cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde, bir kişinin, hasta olduğu için köyden veterinere getirildiği öğrenilen buzağının başını okşadığı görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel