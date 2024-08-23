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Sivas'ta Halk Otobüsünde Kalp Krizi Geçiren Yolcu Kurtarıldı

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Sivas'ta seyahat ettiği halk otobüsünde kalp krizi geçiren bir yolcu, şoförün hızlı müdahalesi sayesinde kurtarıldı. Olay, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

SİVAS'ta Sadettin Tosun, seyahat ettiği özel halk otobüsünde kalp krizi geçirdi. Otobüs şoförünün en yakın aile sağlığı merkezine yetiştirdiği Tosun'un duran kalbi yeniden çalıştırılıp, tedaviye alındı. Olay, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Bülbüller hattında çalışan bir halk otobüsünde meydana geldi. Serkan Y. yönetimindeki 58 H 0171 plakalı halk otobüsünde ön koltukta seyahat eden Saadettin Tosun, fenalaşıp düştü. Diğer yolcuların uyarısı üzerine şoför, aracı güzergah üzerinde bulunan Tuzlugöl Aile Sağlığı Merkezi'ne sürdü. Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve kalbi duran Tosun'a sağlık ekipleri otobüsün içerisinde uzun süre kalp masajı yaptı. Saadettin Tosun, ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tosun'un kalp krizi geçirdiği anlar ve diğer yolcuların yardıma koşması ile yaşanan panik halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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