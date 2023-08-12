Sivas'ta Halk Otobüsü Karıştığı Trafik Kazasında 8 Kişi Yaralandı

Sivas'ta Kılavuz Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, halk otobüsü ile bir araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

Sivas'ta halk otobüsünün karıştığı trafik kazasında, 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kılavuz Mahallesi 22'nci sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan 58 H 0156 plakalı özel halk otobüsü ile 61 BR 058 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada otobüste bulunan A.A., H.B., Y.E.S. ile otomobilde bulunan A.B., M.B., H.K., F.K. ve S.K. yaralandı. Mahalle sakinlerinin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sokak bir süre trafiğe kapandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS