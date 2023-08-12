Sivas'ta Halk Otobüsü ile Otomobilin Çarpıştığı Kazada 8 Kişi Yaralandı
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Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sivas'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 8 kişi, hastanelere kaldırıldı.
N.Y. idaresindeki 58 H 0156 plakalı halk otobüsü, Kılavuz Mahallesi 22. Sokak'ta, A.B. yönetimindeki 61 BR 058 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, halk otobüsündeki yolculardan A.A, H.B, Y.E.S. ile otomobildeki A.B, M.B, H.K, F.K. ve S.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel