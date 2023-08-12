Sivas'ta Halk Otobüsü ile Otomobilin Çarpıştığı Kazada 8 Kişi Yaralandı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.