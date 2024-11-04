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Sivas'ta Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı

Sivas'ta Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı
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Sivas'ta bir kavşakta halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 9 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri, otomobilin kontrolsüz bir şekilde kavşağa girdiğini ve yolcuların charpışmanın etkisiyle savrulduğunu gösterdi.

SİVAS'ta 9 kişinin yaralandığı halk otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kavşağa kontrolsüz giren otomobilin neden olduğu kazada, otobüsteki yolcuların çarpışmasının şiddeti ile savrulduğu görüldü.

Gültepe Mahallesi Mecnun Otyakmaz Caddesi'ndeki bir kavşakta, 2 Kasım günün Ahmet Turan Arslan yönetimindeki 58 H 0200 plakalı halk otobüsü ile Serdar Toptaş'ın kullandığı 58 AFG 104 plakalı otomobil çarpıştı. Sürücüler ile birlikte otomobil ve halk otobüsünde bulunan 2'si çocuk toplam 9 kişi yaralandı.

Bu arada kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıyan kazada, otomobilin kavşağa kontrolsüz bir şekilde girdiği görüldü. Çarpışmanın etkisiyle otobüsteki yolcuların savrulduğu anlar ve yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Uğur YİĞİT/ SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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