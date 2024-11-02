Sivas'ta Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı
Sivas'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.
Sivas'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
A.T.A. yönetimindeki 58 H 0200 plakalı halk otobüsü ile S.T. idaresindeki 58 AFG 104 plakalı otomobil Gültepe Mahallesi Mecnun Otyakmaz Caddesi'nde çarpıştı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2'si çocuk 9 kişi, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.