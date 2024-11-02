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Sivas'ta Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı

Sivas'ta Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı
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Haberler
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Sivas'ta bir halk otobüsü ile otomobilin katıldığı kazada, 2'si çocuk toplam 9 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİVAS'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 9 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Gültepe Mahallesi, Mecnun Otyakmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Ahmet Turan Arslan yönetimindeki 58 H 0200 plakalı halk otobüsü ile Serdar Toptaş'ın kullandığı 58 AFG 104 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile birlikte otomobil ve halk otobüsünde yolcu olarak bulunan 2'si çocuk toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun hafif olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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