Sivas'ta hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Sivas'ta hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Sivas'ta hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
O.B. yönetimindeki 07 LDT 58 plakalı hafif ticari araç, Eğri Köprü Mahallesi MTA Kavşağı'nda, A.D. idaresindeki 58 AEL 035 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan A.D, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel