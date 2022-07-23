Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı 2 çocuktan 1'i öldü - Haberler

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Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı 2 çocuktan 1'i öldü

AA - Göksel Cüneyt İğde - Güncel
Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı 2 çocuktan 1'i öldü

Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı çocuklardan biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı çocuklardan biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

K.S. idaresindeki 58 AB 098 plakalı hafif ticari araç, Esentepe Mahallesi Türkiş Blokları mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Y.B. (10) ve Afganistan uyruklu M.T'ye (8) çarptı.

Ağır yaralanan çocuklar, ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuklardan M.T, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

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