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Sivas'ta Hafif Ticari Araç Mısır Tarlasına Devrildi, 2 Kişi Yaralandı

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Sivas'ta F.Ç. yönetimindeki hafif ticari araç, kontrolünü kaybederek mısır tarlasına devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Sivas'ta hafif ticari aracın mısır tarlasına devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

F.Ç. yönetimindeki 58 AEF 965 plakalı hafif ticari araç, Çayboyu Mahallesi Çayboyu Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak mısır tarlasına devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan S.Ç'yi Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı.

Yaralanan sürücü ile S.Ç, 112 Acil Sağlık ekiplerince Numune Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

Tragger İtfaiye Sivas Güncel Haberler

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