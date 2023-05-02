Sivas'ta hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Sivas'ta hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu iki kişinin yaralandığı trafik kazası, bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.