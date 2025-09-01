Sivas'ta Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Sivas-Erzincan kara yolu Sultanşehir Bulvarı üzerinde meydana geldi. İ.G. yönetimindeki 58 ACA 998 plakalı otomobil ile İ.K. idaresindeki 34 GFN 066 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, sürücüler ile her iki araçtaki H.Ş., T.K., H.Ş. ve T.Ş. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
