Sivas'ta Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
A.K. (70) yönetimindeki 58 ACJ plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Dörtyol Kavşağı'nda Y.A'nın (41) kullandığı 58 BA 191 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Y.A, Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel