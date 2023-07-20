Sivas'ta Hafif Ticari Araç Duvara Çarptı: 4 Yaralı

Sivas-Kayseri kara yolu Mescitli köyü girişinde meydana gelen kazada, O.K. yönetimindeki hafif ticari araç beton duvara çarptı. Kazada sürücü ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkışan yaralılar kurtarıldı ve hastanelere kaldırıldı.