Sivas'ta Hafif Ticari Araç Duvara Çarptı: 4 Yaralı
Güncel Haberler
Sivas-Kayseri kara yolu Mescitli köyü girişinde meydana gelen kazada, O.K. yönetimindeki hafif ticari araç beton duvara çarptı. Kazada sürücü ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkışan yaralılar kurtarıldı ve hastanelere kaldırıldı.
Sivas'ta hafif ticari aracın duvara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
O.K. (69) yönetimindeki 58 BC 251 plakalı hafif ticari araç, Sivas- Kayseri kara yolu Mescitli köyü girişindeki beton duvara çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan M.K. (69), Ş.K. (48) ve Y.E.K. (14) yaralandı.
Araçta sıkışan O.K. ve M.K. itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel