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Sivas'ta Hafif Ticari Araç Devrildi, 2 Kişi Yaralandı

Sivas'ta Hafif Ticari Araç Devrildi, 2 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Sivas'ın Suşehri ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

E.B. idaresindeki 34 EV 7260 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolu Aşağısarıca köyü yakınlarında bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile eşi F.B, Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Tragger Suşehri Sivas Güncel Haberler

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