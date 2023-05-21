Sivas'ta Hafif Ticari Araç Devrildi, 2 Kişi Yaralandı
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
E.B. idaresindeki 34 EV 7260 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolu Aşağısarıca köyü yakınlarında bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile eşi F.B, Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel