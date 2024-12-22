Üye Girişi
Haberler
Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü! 4 kişi hayatını kaybetti
4 kişiye mezar olan helikopterin düşmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
4 kişiye mezar olan helikopterin düşmeden önceki son anları
Muğla'da 4 kişinin öldüğü helikopter kazasından ilk görüntüler
4 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasından ilk görüntüler
Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştıracak yeni adımlar devrede
Bu adımlar ülkesine dönen Suriyelilerin sayısını artıracak

Sivas'ta 'Mazlumların Sesi' Temalı Şiir Akşamları Düzenlendi

Sivas'ta 'Mazlumların Sesi' Temalı Şiir Akşamları Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Şubesi tarafından "Mazlumların sesi" temalı "Gün Dönümü Şiir Akşamları" programının 13'üncüsü gerçekleştirildi.

Sivas'ta, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Şubesi tarafından "Mazlumların sesi" temalı "Gün Dönümü Şiir Akşamları" programının 13'üncüsü gerçekleştirildi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, mazlumların sesi olan güçlü Türkiye hedefiyle çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Gazze'de ve dünyanın birçok yerindeki Müslüman coğrafyalarda çocuklar ve kadınlarında aralarında bulunduğu insanların şehit edildiğini belirten Toy, şunları kaydetti:

"Biz zaferi de görüyoruz. Gençliğimizde 'Ayasofya açılsın, zincirler kırılsın' diye hayal ederdik, bu hayalimiz gerçekleşti. 'Başörtüsüyle bir makama gelebilecek miyiz?' diye hayal ederdik. Şimdi herkes özgür, istediği kıyafetle görevini alıyor. Emevi Camisi'nde namaz kılacağız demiştik, Cumhurbaşkanımız elhamdülillah bunu da gerçekleştirdi. Kudüs'te de namaz kılma hayalimiz geçekleşecek. Onun için biz Türkiye olarak mazlumların umudu olmaya devam edeceğiz ama kendi umudumuzu da her zaman yüksek tutacağız."

Toy, konuşmasının ardından "Zaferin Sesi" adlı şiiri okudu.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Sivas Şube Başkanı Aydın Yılmaz ise şiirin mazlumların sessiz çığlığı olduğunu ifade etti.

Yılmaz, dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan bütün insanlığa, onurlu duruş sergileyen tüm mazlumlara selam göndererek, "Genç nesillere ümidin iman olduğunu, ümitsizliğin imansızlıktan doğduğunu öğretecek Akif'lere selam olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından şairler şiirlerini okudu, Filistin'in özgürlüğü ve zaferini müjdeleyen ezgiler seslendirildi.

Toy, program sonunda şairlere plaket takdim etti.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
img

Bunu yaparsa bir rekoru daha tarihe gömecek
img

Gözaltındaki Özlem Gürses'in ilk ifadesi
img

Bu adımlar ülkesine dönen Suriyelilerin sayısını artıracak
ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu
ABD ülkenin başkentine bomba yağdırdı
AK Parti kulisleri hareketli: En düşük emekli aylığı 14 bin 200 liraya yükseltilecek
AK Parti en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Uzman çavuş kaldırımda otururken intihar etti
Uzman çavuş kaldırımda otururken intihar etti
SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem yapmıştı! Baba Umut Kardeş intihar etti
SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem görüntüleri gündem olmuştu
Türkiye'nin ünlü tekstil devi kapandı, 152 kişi işsiz kaldı
Türkiye'nin 68 yıllık tekstil devi kapandı, onlarca kişi işsiz kaldı
Türkiye'yi terk etme kararı alan Seda Sayan'dan mektup
Türkiye'yi terk etme kararı alan Seda Sayan'dan mektup

Son Dakika Haberleri

Okullar tatil mi? 23 Aralık hangi illerde okullar tatil? Keçiörengücü - Fatih Karagümrük maçı CANLI, HD izle! TFF 1. Lig KEÇİÖRENGÜCÜ KARAGÜMRÜK maçı izle 22 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, NOW, TRT 1, TV8 neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 22 Aralık Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? MUĞLA'DA NE OLDU? Muğla'da hastaneye helikopter nasıl çarptı? Google Doodle ile Maanfasen Sürprizi maanfasen Doodle Ekranına Taşındı 22-23 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 22-23 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 22-23 Aralık Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 22-23 Aralık Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.