Sivas'ta Göçük Altında Kalan Şantiye Müdürü Aranıyor

Güncelleme:
Sivas'ın Divriği ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen göçükte şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ın kurtarılması için ekipler seferber oldu. Havanın yağışlı olması nedeniyle zemin kaymaya devam ediyor.

'BÜTÜN EKİPLER ONU KURTARMAYA ÇALIŞIYOR'

Sivas'ın Divriği ilçesinde şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ın (66) göçük altında kaldığı maden ocağı bölgesine gelen Divriği Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Madende 150 kişinin çalıştığını ve havanın yağışlı olduğu sırada göçüğün meydana geldiğini söyleyen Akbaş, "Şantiye müdürü, sahada olduğu sırada, toprak kayması sonucu göçük altında kalıyor. İki kayanın arasına düşüyor. Çalışma arkadaşı, saha sorumlusunu kurtarmaya çalışırken tekrar göçük devam ediyor. Kurtarmaya çalışan 2 kişi de bu süreçte yaralanıyor. Maalesef şantiye müdürünü kurtaramıyorlar. AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine intikal ettikten sonra çalışmaları sürdürmek istiyorlar. Fakat hem havanın karanlık olmasından dolayı hem de zeminin kaymaya devam etmesinden dolayı çalışmalara akşam ara verildi. Sabahın ilk ışıklarından itibaren çalışmalar tekrar başladı. Sahada zemin durmuyor, toprak kaymaya devam ediyor. Çok sarp bir alan. Çalışmalar biraz daha uzun sürecek gibi duruyor. Bölgede AFAD, UMKE, jandarma, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden 2 profesör hocamız var. Onlar da zemini analiz ediyorlar. Olay anından hemen sonra ekipler alana intikal etti. Kangal'dan, Kemaliye'den, Divriği'den ekipler intikal etti. Ekip sayısından yana bir sorun yok. Şu an göçük altında şantiye sorumlumuz var. Bütün ekipler onu kurtarmaya çalışıyor. Dün akşam kayma devam ettiği için çalışmalar durduruldu. Bu kaygan zemin yüzünden çalışmalar hızlı ilerleyemiyor. Hocalarımız zemini analiz edecekler. Zemini analiz ettikten sonra da daha hızlı nasıl ulaşabiliriz, onun çalışmasını yapıyorlar. Zemin dengeye girmediği için şu an biraz sıkıntı var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Küresel erişim sorunu! Çok sayıda siteye ve uygulamaya girilemiyor

