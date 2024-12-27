Sivas'ta Göçmen Kaçakçılığına 2 Tutuklama
Şarkışla ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı. 26 düzensiz göçmen, bir tırda yakalanarak sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine sevk edildi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sivas-Kayseri kara yolu uygulama noktasında durdurdukları bir tırda arama yaptı.
Aramada, Afganistan uyruklu 26 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, araçta bulunan ve göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.