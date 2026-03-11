Haberler

Sivas'ta göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sivas'ta göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Koyulhisar İlçe Emniyet Amirliği ve Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi girişinde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle F.U'nun kullandığı otomobil ile M.D. idaresindeki minibüsü durdurdu.

Aramalarda, otomobilde saklanan 1 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü F.U. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beyaz Saray'da olay görüntü! Sırrı sonradan ortaya çıktı

Ses getiren kare! Bakın sırrı neymiş
Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...

Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti
Günler süren emeğin perde arkası ortaya çıktı

Hepimizi ekrana kilitleyen görüntünün perde arkası
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Beyaz Saray'da olay görüntü! Sırrı sonradan ortaya çıktı

Ses getiren kare! Bakın sırrı neymiş
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
AVM'de kan donduran olay! Daha hayatının baharındaydı

AVM'de kan donduran olay! Daha hayatının baharındaydı