Sivas'ta gizemli mağara yağışların etkisiyle su ile doldu - Haberler

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Sivas'ta gizemli mağara yağışların etkisiyle su ile doldu

İhlas Haber Ajansı - Mert Taha Varol - Güncel
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Sivas'ta gizemli mağara yağışların etkisiyle su ile doldu Sivas'ın Hafik ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulunan, Hafik Gölü yakınındaki gizemli mağara da yağışlardan nasibini aldı.

Sivas'ta gizemli mağara yağışların etkisiyle su ile doldu

SİVAS - Sivas'ın Hafik ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulunan, Hafik Gölü yakınındaki gizemli mağara da yağışlardan nasibini aldı. Asırlar önce bölgede yaşayan medeniyetler tarafından kaçış dehlizi olarak kullanıldığı düşünülen gizemli mağarada yağışların etkisiyle su seviyesi yükseldi. Hafik Gölü ile bağlantısı olduğu düşünülen mağara ile ilgili ispata muhtaç birçok rivayet de bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl kuraklıktan etkilenen gizemli mağara, yıllar önce hayatını kaybeden Reşit adında bir vatandaşın arazisinde bulunduğu için 'Reşit'in Denizi' olarak adlandırılıyor. Hafik Gölü ile bağlantılı olduğu iddia edilse de mağaranın nereye kadar uzandığı kesin olarak bilinmiyor. Bahar dönemindeki yağışlar mağara içerisindeki su seviyesini yükseltti.

"Bir camız suya dalıyor Lota gölünden çıkıyor"

Hafik'te doğup büyüyen Serkan Berberoğlu, "Anlatılana göre Lota Gölü'nden (Büyük göl) buraya kaynak su geliyor. Buradan bir camız suya dalıyor, Lota gölünden çıkıyor. Eskilerden duyduklarımız bunlar. Burası da Reşit'in Denizi olarak bilinir. Buradan dalgıçlar suya girdi ama nereye kadar gidebildiler bilmiyorum. Lota Gölü ne kadar yükselirse buradaki su seviyesi de o kadar yükseliyor. Hafik Gölü'nün kaynaklarından birisi de burası" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Güncel

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