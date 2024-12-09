Sivas'ta Gençlik Buluşması Programı Düzenlendi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde düzenlenen "Gençlik Buluşması" programının konukları Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız ve Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu oldu.

Belediyeye ait sosyal tesislerde düzenlenen etkinlikte, Kaymakam Yıldız ve Belediye Başkanı Kayaoğlu, gençlik anılarını anlattı.

Yıldız, gençlerin telefon bağımlısı olmaması gerektiğini belirterek, araştırmacı olmalarını ve çok kitap okumalarını söyledi.

Geleceğin teminatı gençlere modern ve güçlü bir ülke bırakmayı hedeflediklerini aktaran Yıldız, "Savunma ve modern ülke anlamında güçlü bir Türkiye'yiz. Bu güzel ülkemizi de geleceğin teminatı olan gençlerimize emanet ediyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Kayaoğlu ise programa katılan gençlere teşekkür ederek, bu tür programların devam edeceğini kaydetti.

Müzik dinletisinin sunulduğu etkinlikte, ödüllü bilgi yarışması da düzenlendi.