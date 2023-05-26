Sivas'ta 'Genç Girişimciler Keşifte Projesi' devam ediyor

Sivas'ta ortaokul öğrencileri, "Genç Girişimciler Keşifte Projesi" kapsamında ASELSAN Hassas Optik Fabrikas'ını ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde sürdürülen proje, öğrencilerin gelecek hayallerine rehber oluyor.

Öğrencilerin ders dışında çeşitli sosyal, kültürel, teknolojik, tarımsal ve sanayi içerikli alanlarda farkındalıklarını artırmak amacıyla yürütülen proje kapsamında, farklı okullardan çok sayıda öğrenci, 1. Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikaları ziyaret ederek, üretim süreçlerini yerinde görme imkanı buluyor.

Bu çerçevede Selçuk Ortaokulu öğrencileri, okul müdürü İbrahim Kılıç önderliğinde Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere savunma sanayinin optik üretim ihtiyacını karşılayan ASELSAN Hassas Optik Fabrikası'nı ziyaret etti.

Öğrencilere Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve ASELSAN Hassas Optik Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanvekili Osman Yıldırım da eşlik etti.

Fabrika gezisinin ardından öğrencilere hitap eden Şimşek, fabrikanın kapılarını öğrencilere açan ve farklı bir deneyim yaşanmasına imkan sağlayan yetkililere teşekkür etti.

Şimşek, öğrencileri her açıdan yetiştirmek istediklerini belirterek, "Hepiniz bu güzel fabrikayı gezdiniz, belki de fikirleriniz değişti, mühendis olmaya karar verdiniz. Bu ziyaretler hepinize vizyoner bakış sağlayacaktır." ifadesini kullandı.