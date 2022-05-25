Sivas'ta geçen yaz tamamen kuruyan Bingöl Gölü yeniden suyla doldu - Haberler

Sivas'ta geçen yaz tamamen kuruyan Bingöl Gölü yeniden suyla doldu

SİVAS - Sivas'ta geçtiğimiz yaz tamamen kuruyan Bingöl gölü yeniden su tuttu.

Köyün adını aldığı kayıp göl geri döndü. Sivas'ta geçtiğimiz yaz tamamen kuruyan ve köyün adını aldığı Bingöl köyü, Bingöl gölü, yeniden su tutarak eski ihtişamına yeniden kavuştu. Sivas Merkeze uzaklığı 12 kilometre olan Bingöl köyünde bulunan ve geçtiğimiz yaz aylarında kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan Bingöl gölü yeniden su tuttu. Bu yıl yoğun kar yağış Sivas'ta eriyen kar suları ile beslenen yer altı suları, zeminden kaynayan gölü doldurdu. Geçtiğimiz yıl çöle dönen göl eski görüntüsüne kavuştu. Bölgede kuş cenneti olarak bilinen göl kuraklıkla birlikte ev sahipliği yaptığı kuşlar gelmemeye başlamıştı, gölün tekrar su tutmasıyla birlikte uçan misafirlerini tekrar ağırlamaya başladı.

"Baya su tuttu ve çeşitli kuşlarımız gelmeye başladı"

Bingöl köyünde yaşayan ve gölün yağan yağışlarla su tuttuğunu söyleyen Salih Kılıç, "Geçen sene suyu tamamen kurumuştu gölümüzün hiçbir tane kuş türü gelmemişti. Bu sene baya su tuttu ve çeşitli kuşlarımız gelmeye başladı bundan çok memnunuz. Her çeşit kuşun cıvıltısını duymaya başladık. Tahmini 8-10 çeşit kuş türü var eğer su daha çoğalırsa bu kuş türleri daha çoğalır daha güzel olur" dedi.