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Sivas'ta gece avlanan 2 kişiye 13 bin 428 lira ceza

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Sivas'ta gece avlanan 2 kişiye 13 bin 428 lira ceza

Sivas'ta gece avı yaparken yakalanan 2 kişiye 13 bin 428 lira ceza uygulandı.

Sivas'ta gece avı yaparken yakalanan 2 kişiye 13 bin 428 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, Kurugöl genel avlağında gece avı yapıldığı ihbarı üzerine bölgede çalışma yaptı.

Gece avlanan 2 kişiyi suçüstü yakalayan ekipler bir araca ve 2 projektöre el koydu.

Şüphelilere 13 bin 428 lira idari ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kurugöl Sivas Güncel Haberler

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