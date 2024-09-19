Üye Girişi
Haberler

Sivas'ta 19 Eylül Gaziler Günü Coşkuyla Kutlandı

Sivas'ta 19 Eylül Gaziler Günü Coşkuyla Kutlandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta 19 Eylül Gaziler Günü, Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun ve il protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen törenle kutlandı. Gazilerle birlikte Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulurken, Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde 'Kahramanlar Sahada, Kalbimiz Onlarla' temalı bir spor etkinliği düzenlendi.

Sivas'ta 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun ve il protokolü, gazilerle Tren Garı önünden Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Burada Şimşek, Uzun, Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci ve Muharip Gaziler Derneği Başkanı Fuat Ahıskalı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde ise "Kahramanlar Sahada, Kalbimiz Onlarla" adlı spor etkinliği düzenlendi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel

19 Eylül Gaziler Günü 19 Eylül Gaziler Günü Etkinlik Güncel sivas

8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti

Narin'i nasıl öldürdüler? Raporda tüyler ürperten detaylar var

 Lübnan'daki saldırılar hükümeti harekete geçirdi! Müstakil siber güvenlik teşkilatı kuruluyor

Lübnan'ı alev alev yakan siber saldırılar hükümeti harekete geçirdi

 Valiler kararnamesinde dikkat çeken ayrıntı! Soylu'ya yakın isimler merkeze çekildi

Soylu'ya yakın isimler kızağa çekildi
Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi

Şehirdeki infial yaratan olaydan haberi olmayan vali merkeze çekildi
Yemek kartları yeniden sigorta primi muafiyetine alındı! Yemek kartı Danıştay kararı ne, prim muafiyeti olacak mı? Atletico Madrid- Leipzig maçı ne zaman? Atletico Madrid- Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda? Atletico Madrid- Leipzig maçı şifresiz mi? Telefonlar nasıl patlar, uzaktan patlatılabilir mi? İsrail çağrı cihazlarını nasıl patlattı? BİM AKTÜEL KATALOĞU (20 EYLÜL) Bim'de hangi aktüel ürünler var? 20 Eylül Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 19 Eylül maç takvimi! Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda yayınlanacak? Tarık Mengüç kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Tarık Mengüç kaç yaşında, nereli? Tarık Mengüç biyografisi! TRT 1 (Monaco-Barcelona) maçı ne zaman, saat kaçta? Monaco-Barcelona maçı şifresiz mi? Tülay Baydar Bilgihan kimdir? Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan kaç yaşında ve nereli? TRT 1 YAYIN AKIŞI (19 EYLÜL) TRT 1'de bugün hangi diziler ve maçlar var? TRT 1 CANLI MAÇ İZLE Tarihte bugün ne oldu? 19 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Müge Anlı, Aydın Musaoğlu tutuklandı mı, son durum ne? Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürüldü?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });