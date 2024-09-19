Sivas'ta 19 Eylül Gaziler Günü Coşkuyla Kutlandı
Sivas'ta 19 Eylül Gaziler Günü, Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun ve il protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen törenle kutlandı. Gazilerle birlikte Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulurken, Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde 'Kahramanlar Sahada, Kalbimiz Onlarla' temalı bir spor etkinliği düzenlendi.
Sivas'ta 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun ve il protokolü, gazilerle Tren Garı önünden Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.
Burada Şimşek, Uzun, Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci ve Muharip Gaziler Derneği Başkanı Fuat Ahıskalı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde ise "Kahramanlar Sahada, Kalbimiz Onlarla" adlı spor etkinliği düzenlendi.