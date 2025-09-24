Haberler

Sivas'ta Şehitlik İçin İyileştirme Çalışmaları

Güncelleme:
Sivas'ta, Yukarı Tekke Garnizon Şehitliği'nde zemin iyileştirme ve çevre düzenleme çalışmaları başlatıldı.

Sivas'ta, Yukarı Tekke Garnizon Şehitliği'nde zemin iyileştirme ve çevre düzenleme çalışmaları başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Adem Uzun, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci ile çalışmaları yerinde inceleyerek gelinen son durumu değerlendirdi.

Uzun, çalışmalar tamamlandığında Garnizon Şehitliği'nin şehitlerin aziz hatırasına yaraşır bir görünüme kavuşacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
