Sivas'ta Garajda Yangın Çıktı

Sivas'ta Garajda Yangın Çıktı
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Sivas'ta bulunan üç katlı apartmanın yanındaki garajda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmezken, garaj kullanılamaz hale geldi.

SİVAS'ta, üç katlı apartmanın yanında bulunan ve içerisinde tandır olan garajda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Esentepe Mahallesi 15'inci Sokak üzerindeki üç katlı apartmanın yanındaki garajda meydana geldi. Apartmanın sakinlerin kullandığı ve içerisinde tandır olan garajda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangın sonrası garaj kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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